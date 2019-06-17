Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов сообщил в своем Twitter, что пригласил в качестве помощника на общественных началах известного YouTube-блогера Юрия Хованского.
Разблокировано достижение "Добро пожаловать в ЛДПР" — с этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое! pic.twitter.com/FRphSo0T10— Юрий Хованский (@RussianStandup) 17 июня 2019 г.
"Назначил помощником депутата Государственной думы. Будем работать над законопроектами и предложениями молодежи вместе", – написал Власов. Также Хованский будет выступать в качестве эксперта в вопросах законотворчества, которые касаются молодых россиян.
"На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и эконом-класса, сравнение продукции эконом-класса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать", – рассказал Власов РИА "Новости".
Депутат отметил, что аудитория блогера позволит ему собирать мнения молодежи и передавать их в Думу.
Сам Хованский в своем Twitter сообщил, что начнет помогать самому молодому депутату с 17 июня. "Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое!" – написал он.
Комментарии
Бенг бенг бенг, батя в здании
Бенг бенг бенг, спасайте задницы
Слушайте дядю Хованского
странно,что он на фото с удостоверением, а не со стаканом пива!
а Хованская в думе - не его ли бабушка!