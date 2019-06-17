Критерии для определения граждан, которые нуждаются в получении социальных выплат, устанавливают сами регионы и они ориентируются на соотношение среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму, который установлен в субъекте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минтруд.
В ведомстве пояснили, что критерии регионы вводят для того, чтобы отрегулировать механизм выплат социальных пособий малоимущим гражданам.
Главным условием получения денег является среднедушевой доход семьи, который не превышает величины прожиточного минимума, который установлен в регионе.
Ранее сообщалось, что власти нескольких регионов, где идет пилотный проект по борьбе с бедностью, предложили изменить критерии нуждаемости.
В частности из категории нуждающихся предложили исключить владельцев имущества, с которого они теоретически могут получать доход за счет аренды или использования. К примеру, использовать огород для получения продуктов питания. Также под это ограничение могут попасть те, кто не выполняет социальный контракт или работает нелегально.
На примере работы этих регионов правительство России должно разработать механизм для увеличения доходов граждан и сокращения бедности в два раза. Технологию распространят на всю страну с 2021 года. По мнению экспертов, данный подход будет работать по принципу "забрать у бедных, чтобы отдать нищим".
Комментарии
Мнэ-э... и как оне собрались выяснять, кто работает нелегально? Механизм, как доказывать будут? Или как обычно - всех безработных скопом в нелегалы запишут? Надо еще обязать всех имеющих квартиры сдавать их в аренду, и не забыть заставить зарегистрироваться как ИП, и налоги собрать. Профит.
или работает нелегально.
Вот это правильно.
Или как обычно - всех безработных скопом в нелегалы запишут?
Безрабртный - иди на биржу, хватайся за любую работу, а не социальные пособия выхаживай в соцслужбах.
17.06.2019 16:00
- гость -
Да вы ж моя радость.... "Любая работа", предложенная в ЦЗН - это как правило работа неквалифицированная, и платят за нее не больше минималки. Так что пособие такому "хватающемуся" все равно будет положено.
17.06.2019 16:00 Ты наверное на бирже труда не стоял, зайди посмотри какие вакансии и з.п. там предлагают посчитай на что жить придется
Люди и рады бы работать легально - да только если бизнесмен будет платить все налоги и отчисления за своих наемных работников, он тут же разорится. И люди останутся и вовсе без работы и без средств к существованию, даже без той минимальной зарплаты, которую этот бизнесмен платит им вчерную. Потому и работают нелегально. И ни работник, ни бизнесмен (не имею ввиду крупных, коих мало) в этом не виноваты, это государство поставило их в такие условия, а они всего лишь пытаются выжить и как-то прокормить детей - в основном ведь так работает молодежь, увы!
Ну а в бюджетном секторе, где все в белую - на зарплату рядового сотрудника без слез смотреть невозможно, а уж жить на нее, даже не имея семьи - вообще нереально.
Так что не надо кидать камни в нелегалов - они такие не по своей воле, а исключительно по воле государства. Аминь.