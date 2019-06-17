Ударившую ученика педагога приговорили к 200 часам работ

Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил учительницу начальных классов, ударившую ученика, к 200 часам обязательных работ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Хабаровского края.
"Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и приговорил ее к 200 часам обязательных работ", – рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что родители учеников написали в защиту педагога письмо, подписи под которым поставили около 300 человек.
Примечательно, что этот же самый ученик через некоторое время после происшествия ударил другую учительницу стулом по спине. Ему не понравилось, что педагог заставила его выполнять задание. После школьника перевели на домашнее обучение.
В СМИ сообщалось, что мальчик весьма агрессивный. Якобы он матерился, пинал учителей, бил одноклассников. Его родителей неоднократно вызывали к директору после драк с другими школьниками, а однажды он и вовсе якобы чуть не лишил глаза девочку.
В ноябре 2018 сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после публикации видео, где учитель одной из школ Комсомольска-на-Амуре избивает ребенка.
Сообщалось, что учительница с 24-летним стажем выволокла школьника в коридор и несколько раз ударила из-за того, что тот мешал вести урок.
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