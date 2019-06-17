Актер Вениамин Смехов вместе с женой насладился природой Горного Алтая

Знаменитый актер Вениамин Смехов вместе со своей супругой, киноведом Галиной Аксеновой, побывал в Горном Алтае и насладился природой региона.
О своем путешествии жена артиста рассказала в Instagram. Звездная пара провела несколько дней в Онгудайском районе. Супруги поселилась в одном из туркомплексов, осмотрели ритуальное святилище Калбак-Таш, урочище Кур-Кечу, Малый Яломан и оценили красоту природы Горного Алтая.
Супруга актера отметила очень хорошую дорогу, а также поляны цветов, которые занесены в Красную книгу.
Комментарии
Атосу респект!
Актриса Алика Смехова назвала патриотом России актера Алексея Серебрякова, который заявил, что наглость и хамство являются национальной идеей россиян. По ее словам, мало кто из оппонентов актера способен усыновить детей и сыграть мощные роли
пора снимать продолжение мушкетеров ..как там книга..."Виконт де Бражелон или 30 лет спустя" вроде )))
Дочка у Вениамина взрослая, сама за себя отвечает... Он то тут каким боком?
14:20
- гость -
Актриса Алика Смехова назвала патриотом России актера Алексея Серебрякова, который заявил, что наглость и хамство являются национальной идеей россиян.
Разве они оба не правы?
это дети за родителей не отвечают. а дети - это уж как воспитали их
дочери Пескова тоже 21 год - взрослая
да и прямо скажем, по их счастливым лицам видно, как им понравилось в Горном Алтае и, конечно они сюда вернутся еще и еще
Национальная идея россиян-быть наглым хамом )))Да и режиссёры про актёров отзываются:"Какие всё-таки они мудрые люди,эти актёры" ))