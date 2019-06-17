Движение транспорта ограничат на участках дорог под Барнаулом 18 июня, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По информации ГИБДД, ограничения будут действовать:
- с 04:40 до 07:40 на автодороге "н.п. Полковниково – а/д Р-256 – н.п. Сибирский";
- с 06:30 до 07:30 на автодороге "н.п. Сибирский – а/д Р-256 – садоводство "Горизонт" (н.п. Сибирский)";
- с 15:00 до 18:00 на автодороге "садоводство "Горизонт" (н.п. Сибирский) – а/д Р-256 – н.п. Косиха".
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Фирсово Бобровка Рассказиха - опять военная тайна и сюрприз ???
ЗАДОЛБАЛИИИИИИИИИИИ
Выше комментаторы без понимания к ситуации. Бывают такие нытики в обществе, все гундят и ноют