Жительница Алтайского края пострадала при ДТП в Горно-Алтайске

Фото: МВД по Республике Алтай
Жительница Алтайского края пострадала в результате столкновения автомобилей в Горно-Алтайске.
Как сообщили в республиканском МВД, авария случилась накануне около 13:40 в районе дома № 86 по проспекту Коммунистическому. "41-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Civic Ferio, допустил наезд на остановившийся на светофоре автомобиль Toyota Noah, под управлением 35-летнего жителя села Улаган", – уточняют в полиции.
В результате ДТП в приемный покой республиканской больницы с полученными травмами обратилась пассажирка автомобиля Honda – 31-летняя жительница Алтайского края. Госпитализация ей не потребовалась.
Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
Комментарии
Судя по фото и машины тоже в хлам.
sarcasm