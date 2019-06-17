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Как в Барнауле на ТЭЦ-3 провели экскурсии и подпевали Uma2rman

, ИА "Амител"
Репортаж с фестиваля "Потепление"

День открытых дверей на ТЭЦ-3 / Фото: Amic.ru

"Сибирская генерирующая компания" уже в третий раз провела День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3 и фестиваль "Потепление", ставший за два года одним из крупнейших городских мероприятий. 15 июня более 1200 человек посетили экскурсию по ТЭЦ-3 и узнали, как и где производится электроэнергия и тепло, которыми они пользуются каждый день. А по наполнению концертной программы нынешний фестиваль "Потепление" вряд ли превзойдут ближайший День рождения Барнаула и городские концерты. Так, на сцене в этот вечер выступала прекрасная группа Uma2rman, участники шоу "Импровизация" на ТНТ и другие артисты.

"Потепление" – это праздник в честь окончания отопительного периода и начала лета. Он объединяет в себе возможность увидеть, где и как рождаются тепло и электроэнергия, а также активно и интересно провести выходной день, приняв участие в развлекательной программе.

Самая интересная часть праздника – познавательная экскурсия по Барнаульской ТЭЦ-3. Построенная ко дню рождения генсека СССР Леонида Брежнева в декабре 1981 года, она является самой большой и современной станцией в Алтайском крае и снабжает половину краевого центра теплом и горячей водой, а также некоторые предприятия – промышленным паром. Желающих побывать на крупном промышленном предприятии-гиганте, где работают более 600 человек, в этот вечер было более 1 200 человек – рекорд всех трех лет проведения фестиваля "Потепление". Люди были готовы выстоять час в очереди, чтобы попасть на станцию.

Специальную экскурсию для группы любознательных счастливчиков провел директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов, который показал основные производственные цеха теплостанции, а также рассказал об основных вехах в ее истории. Так, первый блок станции запустили 19 декабря 1981 года. Он выдавал 420 тонн пара в час и имел электрическую мощность в 80 МВт – тогда это был самый крупный блок в Алтайском крае. В 1983 году ввели в действие второй блок, который давал уже 200 МВт. Строительство первой очереди ТЭЦ-3 завершилось в декабре 1987 года. Почти за 40-летнюю историю на станции не произошло ни одной серьезной аварии.

"Мы хотели познакомить жителей Барнаула с тем, как появляется электрическая, тепловая энергия, изнутри. Показать людей, которые работают на ТЭЦ. Мы уже убедились, что жителям Барнаула и гостям города это очень интересно. Наши двери всегда открыты для посетителей. Именно столица Алтайского края была инициатором проведения фестиваля "Потепление". В первый год мы провели экскурсии почти для 1200 человек, которым показали, как рождается энергия. Сегодня мы ознакомили с нашей работой еще больше людей. Мы работаем для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году", – сообщил директор алтайского филиала СГК.

От Игоря Лузанова участники экскурсии узнали, что высота трубы ТЭЦ составляет 230 метров, что делает ее самым высоким сооружением Барнаула. В год на этом гиганте сжигают столько угля, что хватило бы выстроить вагоны от Новосибирска до столицы Алтайского края. В целом участники экскурсии были восхищены мероприятием, а многие выразили желание вернуться сюда уже в ближайшее время, не дожидаясь следующего фестиваля "Потепление".

Помимо экскурсий в этом году на площадке перед ТЭЦ-3 гостей фестиваля ждала крутая насыщенная развлекательная программа, ведущими которой стали звезды телешоу "Импровизация" Антон Шастун и Арсений Попов. В этот вечер они шутили, проводили интересные конкурсы и создавали праздничное настроение. Также на сцене можно было увидеть дуэт Mana Project, а также другие музыкальные коллективы со всей Сибири. Хедлайнерами вечера стала группа Uma2rman, которая всего второй раз в своей истории приехала в Барнаул с концертом. И впервые – с бесплатным. Интеллигентная группа с незабываемыми мелодиями стала настоящим подарком для краевой столицы. Кажется, потом еще несколько дней барнаульцы будут напевать дома и на работе песни "Ночной дозор", "Прасковья", "Ты далеко", "Папины дочки".

О том, как крутой фестиваль "Потепление" прошел в третий раз в Барнауле – смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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