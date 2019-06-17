Алексей Якунин станет кандидатом от "Справедливой России" на выборах Барнаульской городской думы по муниципальному избирательному округу. Открытым голосованием члены Совета местного отделения партии 17 июня определились с кандидатом в депутаты.
Как сообщает пресс-служба, кандидатура Алексея Якунина будет предложена избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула для передачи вакантного депутатского мандата. Как известно, он высвободился в результате досрочного прекращения полномочий депутата-справедливоросса Егора Банщикова – на тот момент одного из трех депутатов от СР в БГД. Он в начале июня написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Кроме того, в отношении него поступило представление от прокуратуры по поводу непредставления данных о доходах за 2018 год, как того требует закон.
Алексей Якунин родился 16 октября 1988 года в Бийске. После окончания средней общеобразовательной школы в 2006 году поступил на физико-математический факультет Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета (АГППУ) им. В. М. Шукшина. В 2010 году переведен на факультет технологии и профессионально-педагогического образования (ФТиППО), который окончил в 2016 году.
В мае 2019 года подал документы на получение второго высшего образования в АГГПУ им. В. М. Шукшина по направлению "Государственное и муниципальное управление". После получения вышеуказанного образования в планах закончить аспирантуру и защитить кандидатскую.
В пресс-службе партии особо подчеркивают, что Якунин принимал непосредственное участие в организации встречи Сергея Миронова с избирателями и почетными гражданами города Бийска в период избирательной кампании главы администрации Бийска 2010 года.
Комментарии
Чей родственник-то, что не написали?