Китай захотел покупать у России куриные лапки в огромном количестве

Китайский бизнес выразил желание покупать у России куриные лапки в больших количествах, однако пока лишь 23 российских компании могут сотрудничать с КНР в этой сфере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка.
Документы о взаимных поставках куриного мяса Россия и Китай подписали в ноябре 2018 года. Речь идет о продаже куриной печени, почек, сердца, желудка, головы, кожи, крылышек и лапок. Экспорт этих продуктов возможен при условии, что все ветеринарно-санитарные требования будут выполнены.
"Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы", – заявил Мурзенок.
По его словам, ни одна фабрика не может производить требуемое количество куриной продукции. Поэтому китайские партнеры обратились в РЭЦ. Организация должна "саккумулировать" российские фабрики для сотрудничества с китайцами.
Однако существует еще одна проблема: в России есть только 23 фабрики с аккредитацией для импорта мясной продукции из страны в Китай.
На данный момент КНР хочет получать 200 сорокафутовых контейнеров в месяц (объем тары в одном контейнере составляет 67,7 кубического метра). Но в РФ не хватает спецвагонов для перевозки замороженных лапок. Отмечается, что в настоящее время вопрос решается. Не исключено, что на помощь придет китайская сторона.
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