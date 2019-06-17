Охранникам бара в Барнауле дали реальные сроки за избиение посетителя

Двое сотрудников охраны одного из барнаульских кафе-баров осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью посетителю – мужчинам дали реальные сроки.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в марте 2018 года в увеселительное заведение, где работали охранниками осужденные, пришли трое посетителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи им было отказано в посещении кафе-бара.
"На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений двумя сотрудниками охраны заведения одному из посетителей были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Действия виновных квалифицированы по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц", – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
На суде один из подсудимых вину в совершении преступления признал частично, второй подсудимый вину не признал. Тем не менее суд приговорил одного фигуранта к трем годам и восьми месяцам лишения свободы, а второго – к трем с половиной годам лишения свободы.
Также каждому подсудимому назначено дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы, которое постановлено отбывать самостоятельно после отбытия основного наказания в виде лишения свободы.
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