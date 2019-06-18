Наступило долгожданное лето, а значит, нас ждет жара и духота, и особенно актуальным становится наличие холодной воды. А если идет затяжной дождь, то все мысли только о горячем чае. Хочется всегда иметь под рукой и то, и другое, и исполнить эти желания может кулер. В чем преимущества этого гаджета и как выбрать качественный?
БЫСТРЕЕ И ЭКОНОМНЕЕ ЧАЙНИКА
- Скорость. Первым и одним из главных достоинств кулера является скорость. Он работает быстрее чайника: нужно просто поднести к нему кружку, и вода нужной температуры у вас в стакане.
- Польза. С появлением в доме кулера решается проблема полезной и чистой воды. Почему? Все просто: бутилированная вода, в отличие от фильтрованной, добывается из артезианского источника. Такая вода чистая и содержит полезные микро- и макроэлементы.
- Экономия электричества. Кулер потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем чайник: 0,5-1 кВт в сутки против 1-1,5 кВт в сутки. Это связано с тем, что кулер поддерживает постоянную температуру и работает по принципу "нагрев-отключение".
- Выбор температуры. Температура кипения воды – 100 градусов – является слишком высокой для заваривания многих видов чая и кофе. В кулере вы можете сами выставить нужную температуру. У простых моделей, на которых нельзя установить температуру, вода нагревается до 93-95 ˚C.
- Дизайн. Приятным бонусом является дизайн устройства. Стильный, современный кулер гармонично вписывается в любой интерьер – будь то кухня, гостиная или офис.
ВЫБИРАЕМ КУЛЕР: НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Совет 1. Какой тип охлаждения выберем?
Кулеры бывают с электронным и компрессорным охлаждением.
Кулер с электронным охлаждением – это легкий и недорогой аппарат. Охлаждает воду до 10-15 ˚С. Отлично подходит для квартиры или небольшого офиса.
Модели с компрессорным охлаждением очень производительны. Они работают по принципу холодильника и охлаждают воду быстрее – от 5 до 10˚С. Компрессорные кулеры выбирают для больших семей или офисов, а также его ценят любители холодных напитков.
Совет 2. Куда поставим?
Если у вас небольшое помещение, то вам больше всего подходит настольный кулер. Он компактен, но потребует место на столешнице или тумбе.
Напольный кулер можно разместить в любом месте, главное, чтобы рядом была розетка.
Совет 3. Добавим дополнительные опции?
Очень удобны кулеры с нижней загрузкой. Бутыль в таком кулере устанавливается снизу, и чтобы поменять, не нужно высоко ее поднимать.
Для офиса существует отличное решение – кулеры с холодильником: сотрудникам удобно хранить в нем обеды и охлаждать напитки.
Если у вас дома есть дети или пожилые люди, обратите внимание на кулер с функцией "Акваняня" – это защита от подачи горячей воды.
Резюмируем: кулер – это удобная, современная техника, которая делает нашу жизнь стильной, комфортной и здоровой.
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