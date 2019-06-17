Фото: vk.com/incident22
Большая пробка образовалась на пересечении Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле из-за нефункционирующего светофора.
Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Движение затруднено и по Павловскому тракту, и по улице Попова.
Комментарии
А спонсор перманентно нефункционирующая служба ГИБДД.
И еще каждодневные аварийные ситуации на перекрестке Проезд Южный - Трактовая - Дальняя. Где движение вообще, как в Африке, по встречной обочке, под колеса машин на главное и т.д. Выключили светофор и успокоились. И таааак сойдет.
После каждой такой фотографии должен быть уволен по отрицательным мотивам начальник ГИБДД города вместе с командором ОБДПС, ибо их работа должна оцениваться не по количеству "нарубленых палок".