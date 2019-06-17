Песков прокомментировал информацию о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему, сообщает RT.
15 июня The New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов. Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России. Он сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, которым принадлежит авторство подобных статей, — с врагами народа.
"Насколько я знаю, подобная информация была категорическим образом опровергнута президентом Дональдом Трампом", — сказал Песков.
При этом он добавил, что "если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности... всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении России".
"Наши стратегические, жизненно важные области экономики неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа. С сожалением можно это констатировать", — отметил Песков.
Также он отметил, что именно российская сторона неоднократно пыталась инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности.
"К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", — подчеркнул Песков.
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