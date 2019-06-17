Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложение властей восьми регионов изменить критерии определения бедности не сделает жизнь лучше, а отказ им в получении социальных выплат – это просто лишение последнего, сообщает телеканал "360".

Предлагается прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а также провести корректировку критериев нуждаемости. В частности, к примеру, если есть огород, который можно продать или выращивать на нем продукты питания, или же есть "слишком" большая квартира, часть которой можно сдавать в аренду. Освободившиеся деньги предлагается направить самым нуждающимся людям. Такой поход назван одним из шагов к снижению уровня бедности.

Бессараб пояснила, что сегодня действительно определение бедного человека очень размыто. Но изначально цель проекта, который запустили в пилотных регионах, была другой.

"Наш президент призывал бороться именно с бедностью, а не с бедными людьми. А если человека перестать называть бедным, от этого он не станет чувствовать себя лучше и жизнь его не улучшится", – подчеркнула Бессараб.

По ее словам, нужно заботиться об улучшении благосостояния граждан, а не забирать у них последнее.

Напомним, изначально проект по борьбе с бедностью запустили в качестве эксперимента в восьми регионах, чтобы потом распространить опыт на всю Россию. Сам проект направлен на выполнение майского указа президента страны по сокращению уровня бедности в два раза.

Задачу снизить уровень бедности вдвое президент России Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию. Таким образом, к 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6% населения.

Проект начал действовать с 1 января. Спустя полгода региональные власти, столкнувшись с нехваткой средств на помощь малоимущим, рассказали о своих идеях работы по выявлению дополнительных средств. Они предложили изменить критерии для граждан, которые попадали бы под определение "малоимущие". В Ивановской области предложили вычеркнуть из ведомостей на получение пособия жителей, владеющих имуществом, которое можно использовать для получения дохода. В частности речь идет об огородах, на которых граждане могут выращивать продукты питания.

В Татарстане подобная мера уже действует с 1 апреля. При начислении пособий на ребенка или оплаты проезда для пенсионеров учитывается площадь жилья. Если она превышает 40 квадратных метров на человека, то пособия таким людям не положены.

Бессараб назвала такие меры "полным бредом".

"Большая квартира человеку могла достаться от его родственников, по наследству. Кроме того, что он бедный, давайте его сделаем еще и бездомным? Если у человека есть огород, то он должен выращивать капусту и не надеяться на помощь государства?" – возмутилась Бессараб.

Ранее в Минтруде заявили, что регионы сами могут устанавливать правила, кто может получать социальные пособия. Основным критерием является средний доход на одного члена семьи, который не может быть меньше прожиточного минимума, который также устанавливает регион.