Большинство опрошенных россиян (83%) одобряют желание подростков начать работать до наступления совершеннолетия, пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрошенные считают, что самостоятельный заработок дает подростку финансовую независимость и возможность помочь семье.
Отмечается, что большинство опрошенных (74%) сами начали работать до достижения совершеннолетия. Чаще всего это делали мужчины (86%).
Также респонденты рассказали, что такой опыт они приобретали в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%).
Главный плюс от начала ранней трудовой деятельности – это возможность быть финансово независимыми от родителей. Об этом заявили 37% опрошенных.
Также россияне посчитали полезным приобщение молодежи к труду (25%) и полезную занятость, лишающую подростков возможности сидеть без дела (18%).
Ранее сообщалось, что более половины россиян в 2018 году стали еще больше экономить, урезав статьи расходов на развлечения и одежду.
Комментарии