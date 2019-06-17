Строительство храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года, сообщает РИА "Новости".
"Храм ведь должен делаться на столетия, 2023 год — это, конечно, важно с точки зрения даты, символично, но по каждому объекту есть нормативные сроки строительства", — отметил Бидонько.
Он заявил, что это "не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать", и отметил важность качества работ.
"Раньше 2020 года к строительству не приступить", — добавил вице-губернатор.
Екатеринбургская епархия ранее заявила об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Чиновники совместно с архитекторами составили список потенциальных площадок для строительства собора Святой Екатерины.
Ранее сообщалось, что знак "город бесов" на въезде в город был демонтирован. В середине мая в Екатеринбурге прошли акции протеста против возведения собора на месте сквера.
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