Предложены способы борьбы с сексуальными домогательствами в МВД

Глава общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал заведение уголовного дела на челябинского полковника полиции за домогательства к сотрудницам, пишет "Взгляд".

"Не думаю, что проблема сексуального домогательства существует только в МВД, она существует в любом обществе. Важно, что эти факты сегодня не скрываются, и система МВД открыта — если сотрудник нарушает закон, это становится достоянием гласности, и к нему применяются меры не только дисциплинарного, но и уголовного характера", — отметил Кучерена.

Он подчеркнул, что сегодня в законодательстве существует проблема классификации: какие поступки можно считать сексуальным домогательством, а какие — нет.

"Не каждая сотрудница пойдет писать заявление. При этом сотрудницы должны четко понимать, что попадает под критерии сексуального домогательства, а что нет. Боятся, не понимают, как действовать, не понимают, что означают те или иные жесты или намеки. Но, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что существует предвзятое отношение к мужчинам — ложные доносы и показания. Появление критериев поможет и в том, и в другом случае. Считаю, что начинать надо с этого", — подчеркнул Кучерена.

Также он заявил, что готов выступить с предложением по разработке этих критериев, провести общественные слушания и привлечь экспертов.

По мнению члена общественного совета при МВД, политолога, историка Натальи Нарочницкой, проблема домогательств стара как мир: "Это лучше, чем если бы мужчины обращали внимание на мужчин, однако нужно отличать внимание, джентльменскую любезность по отношению к женщине, которая не только допустима, но и необходима, от грязных намеков и попыток склонить к интимным отношениям".

Когда такое поведение сопровождается еще и давлением на профессиональную деятельность, по мнению Нарочницкой, это омерзительно вдвойне.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли сегодня для сотрудниц МВД механизмы защиты от сексуальных домогательств, Нарочницкая отметила, что с трудом представляет, как могут выглядеть эти механизмы: "Что это может быть? Тотальное доносительство? Доносительство противоречит русской культуре. Защитой должно быть благородство и с той и с другой стороны, а это воспитывается с детских садов и никакими правовыми нормами этого не достичь".

"Без общего оздоровления общества, без повышения планки морального поведения во всех без исключения областях — как в бизнесе, так и в отношениях между мужчиной и женщиной — добиться улучшений невозможно, эта проблема будет повторяться", — уверена Нарочницкая.