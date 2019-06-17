Алибасова выписали из больницы и увезли в "скрытое от СМИ" место

Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы, передает ТАСС со ссылкой на его сына Бари Алибасова-младшего.
"Мы получили анализы, и я его сейчас вывез из НИИ им. Склифосовского", — сообщил сын продюсера.
По его словам, он отвез отца в "скрытое от СМИ" место, где музыкант будет находиться с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Также он добавил, что "поступило предложение по одному высокопоставленному каналу отправить отца в Казахстан": "Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелету".
Отмечается, что у Алибасова остаются некоторые проблемы с памятью, которые начались после выхода из медикаментозного сна.
Алибасов в начале этой недели пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб. Первым делом продюсер поинтересовался, где его любимый кот Чуча.
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