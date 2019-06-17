Алтайский край вошел в число 10 регионов, которым федеральное правительство назначит кураторов-министров, сообщает в своем Facebook пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Негреев.
Отмечается, что список регионов составило Минэкономразвития. Причина назначения кураторов — недостаточное социально-экономическое развитие.
"Понятное дело, что уровень этого развития сложился не сегодня. Он складывался годами и даже десятилетиями. Власти региона добились включения Алтайского края в этот список (сначала в нем было 8 регионов), потому что без дополнительной федеральной поддержки ситуацию не изменить", — отметил Негреев.
В понедельник, 17 июня, на аппаратном совещании в правительстве региона губернатор Виктор Томенко прокомментировал это решение.
"Так получилось, что к сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития. И мы кричали и писали, и показывали, говоря о том, что нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры — дотации, участие в государственных программах, участие в нацпроектах и так далее не спасают ситуацию. Не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития. Поэтому то, что мы добились включения, это положительный результат нашей работы, первый шаг, по крайней мере", — отметил Томенко.
Он также подчеркнул, что результатом работы должно стать реальное, ощутимое улучшение жизни, отдельных показателей, отдельных параметров и в целом ощущение того, что в Алтайском крае жить становится лучше.
"И мы будем над этим с вами работать", — заключил Томенко.
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