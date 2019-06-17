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Путин поручил ввести универсальные электронные визы для иностранцев

, ИА "Амител"
Электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными
Путин поручил утвердить план правовых, технических и организационных мероприятий / Фото: zzackon.ru

Путин поручил утвердить план правовых, технических и организационных мероприятий / Фото: zzackon.ru

Президент России Владимир Путин подписал поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в страну, пишет "Коммерсантъ".

В поручении президента перечислены ответственные за его выполнение – премьер Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.

В документе говорится, что электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными – до 16 дней. При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать Россию в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом.

"Утвердите план правовых, технических и организационных мероприятий по введению данной визы и обеспечьте его исполнение. Доклад – один раз в квартал", – говорится в поручении президента.

Предложения по внедрению электронных виз для въезда и пребывания на всей территории России подготовила созданная 6 марта распоряжением Путина межведомственная рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики. Руководит группой глава управления администрации президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.

Сейчас по однократной бесплатной электронной визе сроком действия восемь дней (оформляется на специальном сайте МИД РФ evisa.kdmid.ru) можно въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. Воспользоваться сервисом могут граждане утвержденного правительством списка из 18 государств, среди которых Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, ОАЭ, Япония.

С 1 июля нынешнего года похожий порядок должен начать действовать для Калининградской области. Список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет утвержден дополнительно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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