ЦБ приостановил публикацию данных по просроченной ипотеке

Центральный банк России приостановил публикацию данных об объемах просроченной задолженности по ипотеке, сообщает RNS.
Как следует из информации на официальном сайте регулятора, последнее обновление данных "группировка задолженности по ипотечным жилищным кредитам по срокам задержки платежей" произошло 5 февраля текущего года.
Источник в ЦБ сообщил агентству, что публикация данных "приостановлена по техническим причинам".
В пресс-службе ЦБ отказались от комментариев.
Ранее сообщалось, что общая задолженность по ипотечным кредитам в России к 1 февраля текущего года увеличилась в годовом выражении на 23,8% и составила 6,5 трлн руб. Доля просроченной задолженности по ипотеке к началу февраля снизилась в годовом выражении на 0,2% — до 1,1%. По итогам 2018 года Минстрой оценивал уровень просроченной задолженности по ипотеке в 1,8%.
1 мая президент России Владимир Путин подписал так называемый закон об ипотечных каникулах. Закон предусматривает льготный период на срок до полугода для заемщиков по ипотеке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В это время кредиторы не могут забрать имущество должника, которое находится в залоге.
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