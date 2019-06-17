"Мосфильм" объяснил контракт на аренду земли в несуществующей валюте

"Мосфильм" осуществляет оплату по заключенному в ЭКЮ договору аренды земли в рублях, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу киноконцерна.
Ранее Счетная палата сообщила, что в договоре аренды между киноконцерном "Мосфильм" и московским управлением Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая более 20 лет назад прекратила свое существование.
"Арендная плата вносится в рублях на основании уведомления собственника (арендодателя) земельного участка", — сообщили в пресс-службе киноконцерна.
Представитель "Мосфильма" также подчеркнул, что договор действует с рядом дополнительных соглашений, последнее из которых было заключено в 2017 году.
"В 1996 году действовал порядок определения арендной платы за землю в ЭКЮ. В этой связи совершенно правомерно в первоначальной редакции договора, составленной на дату его заключения, арендная плата была указана в ЭКЮ. Впоследствии этот порядок был изменен", — рассказали в "Мосфильме", уточнив, что договор был заключен сроком на 49 лет.
Валюта ЭКЮ перестала использоваться в европейской валютной системе в 1998 году, уточнили в Счетной палате.
"По договору от 26 апреля 1996 года № М-07 005242, заключенному с ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм"", базой для расчета арендной платы служит сумма, определенная в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 ЭКЮ", — говорилось в отчете СП.
Счетная палата подчеркнула, что территориальным управлением Росимущества в Москве "не предусмотрены положения об изменении размера арендной платы за пользование земельными участками при изменении условий договоров аренды, с момента заключения которых прошло более пяти лет".
Между тем, согласно утвержденным правительством в 2009 году правилам определения арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, арендная плата должна периодически пересматриваться. Плата должна ежегодно индексироваться на размер инфляции либо изменяться в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитываться в соответствии с изменением рыночной стоимости не чаще одного раза в пять лет.
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