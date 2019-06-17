Певица Алла Пугачева приобрела участок земли рядом с могилой брата на Кузьминском кладбище, сообщили в программе "Звезды сошлись" на НТВ.
Отмечается, что скульпторы уже работают над созданием эскизов и предлагают Пугачевой варианты фамильного склепа, на котором будет размещен герб или вензель, как на ее доме.
В программе также рассказали, что Иосиф Кобзон купил участок на Востряковском кладбище, еще не зная, что ему предстоит бороться с тяжелым недугом. Певец выбрал это место, потому что там похоронена его мать.
Впрочем, близкое окружение Пугачевой опровергло информацию о покупке места на Кузьминском кладбище. По их словам, Пугачева знает, где будет похоронена, сообщает телеканал "360".
Отмечается, что на Кузьминском кладбище находится семейно-родовое захоронение. Там похоронены родители певицы и брат Евгений. По закону "О погребении и похоронном деле" место после смерти может получить и Пугачева.
Об этом же "Ридусу" рассказала и концертный директор певицы Елена Чупракова. "Она уже приобретала эту землю для брата и своих родителей", — сказала она, подчеркнув, что на Кузьминском кладбище находится семейно-родовое захоронение.
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