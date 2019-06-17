Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин провел совещание по вопросу реализации проекта о сохранении Телецкого озера и поручил поставить на контроль расходование выделенных средств и обеспечение высокого качества работ, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
Он напомнил, что инициатором программы по реабилитации озера выступил президент России Владимир Путин.
В текущем году республике из федерального бюджета в рамках национального проекта "Экология" выделяется более 600 миллионов рублей на мероприятия по региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" на реабилитацию Телецкого озера и развитие прителецкой территории. Данные средства планируется направить на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.
По словам Олега Хорохордина, в рамках проекта проделана большая работа, но остается много вопросов, поскольку не все планы встречают понимание и одобрение жителей прителецких сел.
"Наша цель – большие федеральные средства использовать эффективно в интересах местного населения и сохранения благоприятной экологической обстановки", – подчеркнул региональный руководитель.
Также он добавил, что сроки выполнения всех работ поставлены под жесткий контроль, а их качество должно быть на высоком уровне.
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