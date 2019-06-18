Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 123 квадратных метра продают в Барнауле в кирпичной многоэтажке за восемь миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Жилой комплекс повышенной комфортности "Мизюлинская роща" расположен на огороженной, круглосуточно охраняемой территории. Для ремонта использованы качественные материалы. Три кондиционера, водонагреватель, встроенный кухонный гарнитур с бытовой техникой (посудомоечная машина, морозильная камера, холодильник, варочная панель), шкафы встроенные", – отмечает автор объявления.
Имеется спальня с санузлом. Также есть гидромассажная ванна на двоих.
Комментарии
Вырвиглазные цвета какие-то.... И туалет в спальне - это совсем не по фэншую...
а балкон зачем к общему пространству добавили, чтоб улицу топить зимой и холоднее было?!
Наконец-то адекватное "дом повышенной комфортности". Нет в Барнауле элитных домов.
А батареи на балконе - законно?