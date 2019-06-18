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Квартиру с санузлом в спальне продают в Барнауле за 8 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 123 квадратных метра расположено в ЖК повышенной комфортности "Мизюлинская роща"

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 123 квадратных метра продают в Барнауле в кирпичной многоэтажке за восемь миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Жилой комплекс повышенной комфортности "Мизюлинская роща" расположен на огороженной, круглосуточно охраняемой территории. Для ремонта использованы качественные материалы. Три кондиционера, водонагреватель, встроенный кухонный гарнитур с бытовой техникой (посудомоечная машина, морозильная камера, холодильник, варочная панель), шкафы встроенные", – отмечает автор объявления.

Имеется спальня с санузлом. Также есть гидромассажная ванна на двоих.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

18.06.2019 07:47
- гость -

Вырвиглазные цвета какие-то.... И туалет в спальне - это совсем не по фэншую...

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18.06.2019 08:22
месный

а балкон зачем к общему пространству добавили, чтоб улицу топить зимой и холоднее было?!

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18.06.2019 08:35
Злая гостья

Наконец-то адекватное "дом повышенной комфортности". Нет в Барнауле элитных домов.
А батареи на балконе - законно?

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