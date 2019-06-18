18 июня 1889 года американец Уильям Ричардсон запатентовал идею маневренной детской коляски.
Сами коляски уже существовали на тот момент почти пятьдесят лет и имели самые разнообразные формы. Мода на коляски появилась в 1840 году, после того как английская королева Виктория захотела гулять со своими малышами, а у нее их было девять, по королевскому парку. Первые коляски были похожи на кареты и дилижансы. К коробу, в котором был ребенок, прикреплялись 3-4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было везти за собой. В коляски часто запрягали животных: пони, козу или собак.
После модернизации Ричардсона коляски начали производить массово, и они стали доступны широким слоям населения.
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