На полигоне в Польше в Западно-Поморском воеводстве во время учений НАТО произошел пожар, сообщает РИА "Новости".
"Площадь пожара составляет около 100 гектаров, и пока его не удалось локализовать", – сообщил представитель государственной пожарной службы.
В настоящее время с огнем борются около 30 пожарных бригад.
На полигоне проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19.
Примечательно, что в июне 2018 года учения НАТО обошлись Латвии в 140 гектаров сгоревшего леса.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит Штатам базу и инфраструктуру для присутствия более 1000 американских военнослужащих.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки более храбрые, чем русские. Он подчеркнул, что поляки, в отличие от русских, способны "сражаться до конца независимо ни от чего".
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