Су-27 перехватили американские бомбардировщики у российских границ

Российские истребители Су-27 у границы перехватили американские бомбардировщики В-52Н, передает ТАСС.
Отмечается, что бомбардировщики приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
Как уточнили в Национальном центре управления обороной, бомбардировщики не нарушали границ.
"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
В начале июня сообщалось, что российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет. Военные США назвали действия российского самолета "небезопасными". Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут.
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