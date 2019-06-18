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Медики рассказали, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

, ИА "Амител"
Ученые попытались понять, в чем именно заключается оздоровительный эффект от жизни в деревне
В настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек / Фото: yaplakal.com

В настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек / Фото: yaplakal.com

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Nature Medicine.

Астма — хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющих их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.

"С незапамятных времен человек приспосабливался к жизни в среде, богатой микробами. Наши отношения с ними поменялись в результате урбанизации, что могло породить эпидемии астмы и аллергии. Мы проверили, так ли это на самом деле, попытавшись перенести богатую микрофлору сельских домов, в городские условия", — рассказывает Юха Пекканен из Университета Хельсинки (Финляндия).

Эти нарушения в работе иммунных клеток, как сегодня считают ученые, могут развиваться по самым разным причинам — в результате недостаточного контакта людей с микробами и грибками, которые обучают иммунитет сигналам "свой-чужой", из-за развития хронических воспалений, связанных с ожирением, а также различных нарушений в обмене веществ и работе сигнальных молекул.

Так называемая гигиеническая гипотеза находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с астмой и другими формами аллергии, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы.

Многие родители, как отмечает Пекканен, давно пытаются бороться с астмой, отправляя своих детей на лето на дачу или в деревню к бабушке, где они постоянно контактируют с микробами, грязью и прочими "дрессировщиками" иммунной системы. Этот простой прием работает достаточно эффективно, как показывают десятки различных наблюдений и проверок, проведенных учеными в последние годы.

Пекканен и его коллеги попытались понять, в чем именно заключается оздоровительный эффект от жизни в деревне, наблюдая за состоянием здоровья и средой обитания двух больших групп детей в течение первых шести лет жизни.

Половина участников этого проекта жила в типичных городских условиях, а остальные — в сельской местности. Еще до рождения детей ученые осмотрели дома, оценили уровень влажности, богатство микрофлоры и взяли на анализ кровь родителей.

Сравнивая, как астма и аллергия развивались у детей, ученые пытались понять, что именно в деревне влияет на эти болезни и можно ли эти параметры перенести в городскую жизнь.

Как оказалось, на вероятность заболеть астмой влияли не столько конкретные виды микробов, сколько их количество.

Чаще всего астмой заболевали жители городских домов, где микрофлора особенно сильно отличалась от деревенской. Этот фактор оказывал более сильное влияние на развитие болезни, чем влажность, наличие грибков и прочие феномены.

Впоследствии ученые провели схожий эксперимент на территории Германии. Несмотря на то что методики сбора микрофлоры отличались, выводы Пекканена и его коллег оказались схожими.

Как отмечает иммунолог, пока его команда не выделила отдельные виды микробов, которые связаны с развитием астмы или защитой от нее. Тем не менее ученые выделили несколько родов бактерий, влияющих на шансы заболеть.

К примеру, повышенное число стрептококков в микрофлоре дома способствует развитию астмы, а появление цианобактерий, а также микробов из родов Sphingobacteriia и Alphaproteobacteria понижает эту вероятность. В ближайшее время ученые планируют более детально изучить различия между деревенской и городской микрофлорой в надежде понять, как можно изменить состав последней для того, чтобы защитить детей от развития астмы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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