Основная волна ЕГЭ закончилась 13 июня и большинство школьников с нетерпением ждут результатов экзаменов и выпускного бала. Как правило, выпускные играют в предпоследние выходные июня – когда сданы все экзамены. В этом году на предпоследнюю субботу месяца выпадает траурная дата – 22 июня, а поэтому выпускные немного сдвинулись. Например, в Калининграде их отгуляли на неделю раньше – с 15 на 16 июня, в Екатеринбурге и Воронеже праздник, напротив, перенесли на неделю позже. А основная дата выпускных балов в Алтайском крае пришлась на 23 июня. Рассказываем, как в 2019 году собираются отмечать свой первый взрослый бал выпускники Барнаула.

Клубная жизнь

Конечно же, отмечать будут весело. Причем, похоже, что традиционные посиделки в кафе и ресторанах успехом среди вчерашних школьников не пользуются. Сегодня выпускные становятся все более "молодежными" и тусовочными – ребята собираются провести свой праздник в клубах с популярной музыкой. Например, выпускники 68-й барнаульской школы идут в клуб "Хаус", где собираются не только танцевать, но и поиграть в бильярд и боулинг. Дарья Коньшина, одна из выпускниц, смеется: "Мне вообще повезло, клуб находится за моим домом, даже не такси не тратиться". Выпускники лицея № 130 выбрали ресторан "Казанова". А бывшие ученики 123-й гимназии отправятся в клуб "Фараон".

Ну а раз так, то и платья в пол с пятнадцатисантиметровыми шпильками девушкам не понадобятся: после официальной части их заменят на удобные джинсы и футболки.

Спортивный стиль и контрасты

На самом деле в 2019 году платья в пол – совсем не писк сезона. Тренд 2019 – экстравагантное сочетание спортивного стиля с яркими цветами. В моде остался прошлогодний неон, который сегодня стилисты советуют сочетать с повседневно-мягкими цветами: серым, бежевым. По сути, это отголоски бурных восьмидесятых.

Если вы не собираетесь отказываться от платья, то выбирайте викторианский стиль: романтичный образ вкупе с различными смелыми принтами.

Модно играть на контрастах: кожаная "косуха" и белый сарафан.

В тренде браслеты и другие аксессуары из живых цветов. Флористы советуют подбирать контрастные цвета. Заказать такой можно в любом цветочном магазине. Он будет стоить около 400 рублей.

Парням не стоит выбирать классический костюм – в моде яркие цвета и клубные жакеты с пиджаками. После бала их не придется убирать на вековечное хранение в дальний угол шкафа, и они отлично сочетаются с обычными джинсами.

Не сори деньгами

Такая демократичная мода позволяет не тратиться на дорогое платье или костюм. Понятно, что бренд из московского ЦУМа или ГУМа обойдется не меньше чем в 50 тысяч, а доставка составит еще 30% от суммы. Есть те, кто может спокойно себе такое позволить, но корреспонденты ИА "Амител" , кстати, сами недавние выпускники, прогулялись по магазинам Барнаула и уверяют – в свадебных салонах нашего города можно найти приличное вечернее платье стоимостью от пяти тысяч рублей. Интернет-магазины и перекупщики предлагают платья и того дешевле – от полутора тысяч, да еще и бесплатную доставку. "Заказывать платья в интернете бояться не стоит. Сейчас в интернет-магазинах все предусмотрено: есть фотографии наряда со всех сторон, прилагается видео, и точные размеры", – уверяет студента Мария. То есть выбор есть и он большой.

На чем можно сэкономить

Когда хочется выглядеть красиво, но денег не много, приходится искать способы сэкономить. И они есть. Например, чтобы сделать маникюр или макияж не обязательно идти в салон красоты. Многие сертифицированные специалисты делают аппаратный маникюр на дому стоимостью от 200 рублей (с покрытием однотонным гель-лаком от 400 рублей). На Avito, "Юле" или в Instagram можно найти специалиста недалеко от дома, выбрать удобное время и любой понравившийся дизайн. То же самое касается и макияжа.

Не обязательно нанимать дорогостоящего оператора или фотографа, можно пригласить начинающего, но предварительно попросить ссылку на работы.

Подводим итог

Оказалось, разброс по затратам на выпускной бал (не считая платьев, причесок и макияжа) по школам Барнаула не очень велик: от 13 до 20 тысяч рублей. Так, одиннадцатиклассники 130-го лицея потратились по 13 тысяч рублей. Столько же составили расходы учеников 123-й гимназии. А вот в 68-й школе общие расходы вышли существеннее: 7500 рублей за бывшего школьника, по 2500 в клубе отдаст каждый из родителей. На последний звонок – 2000, подарки учителям 2500, видеооператор 1300, фотограф 100, подарок школе 500.

Девочки, стоимость наряда: Мальчики, стоимость наряда: Платье 5000 Пиджак 3000 Туфли 2000 Джинсы/брюки 2300 Макияж 800 Рубашка/футболка 1500 Маникюр 500 Туфли/кроссовки 2500 Нижнее белье 2000 Нижнее белье 500 Аксессуары 800 Итого: 11100 Итого: 9800

Мария Лаврищева