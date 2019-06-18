Житель краевой столицы сообщил о "бомбардировке" автомобилей, припаркованных возле многоэтажного дома №16 на улице Шумакова.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", в качестве "снарядов" злоумышленники использовали куриные яйца и репчатый лук.
В результате от попадания продуктов пострадали не меньше пяти автомобилей, утверждает очевидец.
По его словам, "обстрел" устроили дети на вид 6-10 лет из окна шестого этажа первого подъезда. Потерпевшие обратились в полицию.
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