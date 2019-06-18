Жителей микрорайона №42 в Горно-Алтайске приглашают к участию в сходах по вопросам газификации частных домовладений, сообщает городская администрация.
С участием представителей всех сторон планируется обсудить несколько значимых тем. В их числе порядок выполнение работ по прокладке газопроводов и отводок от них, условия снабжения газом и виды господдержки.
Во вторник, 18 июня, в 18:00 собрание пройдет для жителей переулков Кедровый, Кленовый, Парковый и Пихтовый. Местом встречи станет площадка возле школы-интерната для детей с нарушением слуха (ул. Гончарная, 6).
В среду, 19 июня, в аналогичное время соберут граждан, проживающих по улицам Ленинградская (дома №2-14), Петра Сухова (№1-23) и Соузгинская (№1-17 и №2-14), а также переулков Ленинградский и Сибирский. Местом сбора выбрана площадка рядом с домом №24 на улице Петра Сухова.
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