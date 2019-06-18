От представителей вице-премьера Дмитрия Козака последовала реакция на поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разобраться с ростом цен на топливо в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщает ТАСС.
Медведев поручил проверить сообщения о том, что темпы роста стоимости бензина на Дальнем Востоке и в Сибири значительно превышают среднероссийские, и в случае необходимости принять меры.
Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал поручение, заявив, что проверкой занимаются Минэнерго и ФАС.
Он подчеркнул, что существенно поднимать цену могли некоторые независимые АЗС, однако это носит единичный характер.
"В целом компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок", – выразил уверенность Джус.
Напомним, правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен на бензин в 2018 году. С лета действовала устная договоренность, в ноябре стороны подписали соглашение, срок которого истек 31 марта 2019 года, но затем был продлен еще на три месяца.
Тогда компании согласились, что с 1 января 2019 года темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 февраля они не должны превышать прогноз среднегодовой инфляции.
Комментарии
клоуны
Дмитрий Анатольевич, получите разобраться с ростом цен на всё из-за тотального введения маркировки, которыми рулит ваш друг Усманов
Что, опять? Уже лет десять поручают разобраться поочередно, то один, то другой...
Если скинут цену 92го рублей до 30, я поверю в наше правительство, но так как цена всеравно будет рублей 50 в скором времени - буду продолжать считать, что там только штаны протирают и отчетные бумажки пишут.
Да пусть повысят, а то даже летом под окнами движки прогревают на прулях.
18.06.2019 10:18 - гость -движки прогревают на прулях...
Блин у мну левый руль лада калина из салона год отъездил, тож грею даже в 30 градусов. А чо, можно левый руль не греть?