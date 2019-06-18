Алтайского предпринимателя подозревают в уклонении от 6,5 миллиона рублей налогов, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, руководитель одного из ООО региона, специализирующегося на оптовой торговле, на протяжении трех лет создавал фиктивный документооборот с недобросовестными контрагентами.
Это позволило ему "сэкономить" приблизительно 70% от суммы требуемых налоговых отчислений. Таким образом, с 2016 по 2018 годы бюджет недополучил в общей сложности более 6,5 млн рублей.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на два года.
Следователи ведут сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого. Расследование продолжается.
Комментарии
Ну, ждем ботов-защитников несчастных бизнесменов.