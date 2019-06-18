Горно-Алтайский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и городской прокуратуры о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в афере при получении страховых выплат.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, граждане инсценировали три ДТП на территории Республики Алтай с целью извлечения незаконной прибыли от выплат страховщиков.
Им вменяют мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.
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