В новосибирском аэропорту Толмачево запаниковали пассажиры самолета авиакомпании AZUR Аir после того, как его некоторое время не могли завести, сообщает runews24.ru.
Беспокоясь за свою жизнь, несколько людей покинули борт лайнера и потребовали замены самолета.
После проверки воздушного судна неисправность силовой установки устранили и попросили пассажиров вернуться на свои места.
Однако 15 человек, в том числе пятеро детей, сдали билеты и забрали свой багаж назад. Спустя полтора часа самолет все-таки вылетел в направлении тайского курорта Паттайя.
Комментарии
В авиации двигатели ЗАПУСКАЮТ!
Учите уже матчасть
Слабаки.
Это что за самолеты там с двигателями? пропеллерные? на кукурузниках планировали лететь? ) ) )