Фото: Павел Гебгардт/nzd22.ru
Экипажи ретроралли "Пекин-Париж", маршрут которого пролегает через Алтайский край, заехали в Немецкий национальный район, чтобы посмотреть "маленькую алтайскую Германию". Село Подсосново включили в маршрут не случайно: порядка 40 участников автопробега родом из Германии, им было интересно посмотреть, как немцы живут в Алтайском крае.
К встрече гостей готовились всем селом. Как пишет районная газета "Новое время", центры немецкой культуры района даже приготовили немецкие блюда, которыми угощали иностранцев. В этот же день в селе провели Фестиваль летнего благоденствия "Зоммерфест" с мастер-классами и концертом. Жители района, свободно говорящие по-немецки, пообщались с участниками ретро-ралли. Иосиф Шиндлер из Шумановки рассказал, что больше всего немцев из Германии удивило, что на центральной площади села Подсосново сохранились барельефы Карла Маркса и Владимира Ленина.
Некоторые участники ралли свободно общаются по-русски. Например, поляк Артур Лукашевич, который изучал русский в школе во времена, когда Польша была социалистической. Артур рассказал о своем автомобиле — Chrysler 1931 года выпуска. Он приобрел ретро-авто два года назад, в ремонт пришлось вложить больше, чем он потратил на покупку машины. Артур участвует в ретро-ралли впервые, а его штурман — уже в третий раз.
Отметим, что ралли Пекин-Париж впервые состоялось в 1907 году по маршруту протяженностью почти 15 тысяч км между Пекином и Парижем. Инициатором ее проведения стала французская газета Le Matin.
В 2019 году ретро-ралли стартовало в Пекине 2 июня, его маршрут пройдет по территории нескольких стран и завершится во Франции 7 июля. В Алтайском крае участники автопробега увидели с. Черный Ануй, с.Солонешное, с.Новотырышкино, с.Алтайское, с.Ая. 16 июня их путешествие продолжилось по территории Крутихинского, Панкрушихинского, Хабарского, Немецкого национального, Табунского, Кулундинского района и Славгорода.
В гонке принимают участие 120 экипажей из 26 стран мира на автомобилях класса "Винтаж" (до 1941 года выпуска) и "Классика" (до 1975 года выпуска).
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