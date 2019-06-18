Власти Барнаула начали ремонт здания администрации города по адресу Ленина, 18, который был Домом начальника Алтайского горного округа и является памятником архитектуры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Как говорится в документе, подрядчик обязан провести работы по реставрации, консервации и воссозданию штукатурной отделки на объектах культурного наследия. Общий объем средств – 6 миллионов рублей, выделенных из бюджета города.
Как напомнил барнаульский урбанист Игорь Янцен в своем блоге, это третий ремонт исторического здания за 7 лет. В предыдущий раз его реставрировали в 2012 и 2015 годах.
Дом начальника Алтайского горного округа – памятник архитектуры краевого значения. Он был построен в 1827 году для П.К. Фролова, начальника Алтайского горного округа. Автор проекта здания – архитектор Я. Н. Попов. Возведен двухэтажный кирпичный дом в стиле русского классицизма. В разные годы в этом доме останавливались горный инженер Павел Петрович Аносов, естествоиспытатель Александр Гумбольдт.
Согласно легенде, живший в этом доме в ХIХ веке, генерал из ревности замуровал живьем в стену свою молодую жену. Она же стала являться посетителям здания в качестве привидения. Эта история легла в основу пьесы Марка Юдалевича "Голубая дама".
Комментарии
И че? Оклады то маленькие, а сказочный приказал бороться с бедностью.
Снести и построить прокуратуру
Согласно легенде, живший в этом доме в ХХI веке, генерал из ревности замуровал живьём в стену свою молодую жену. (с) Амик
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А кто этот генерал, который с 2001 года там жил?
6 мультов. а зачем? Лучше бы больницами да школами занимались, для обеспечения граждан текущих, а не хламом прошлого занимались.