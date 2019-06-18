За два года в РФ вынесены судебные решения против 1234 человек, нарушивших авторские права, заявил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Владимир Егоров.
По его словам, в качестве наказания к таким подсудимым применялись условное лишение свободы и штраф, сообщает РИА Новости.
Наибольшее распространение получили незаконные использование пиратских компьютерных программ и торговых марок, исполнение чужих произведений, а также воспроизведение аудио и видео.
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