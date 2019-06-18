Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено в отношении 24-летнего жителя села Кош-Агач.
Как сообщили в республиканском МВД, к участковому уполномоченному полиции обратился 33-летний мужчина, который рассказал о конфликте с соседом.
"В ходе разбирательства было установлено, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с соседом, к которому на протяжении нескольких лет испытывал личные неприязненные отношения. Во дворе многоквартирного жилого дома он подошел к мужчине, но разговора у них не получилось. Вместо этого между сельчанами произошла очередная словесная перепалка. Не совладав с эмоциями, молодой сосед схватил металлическую лопату, которой ударил мужчину по голове", — уточняют в ведомстве.
Впрочем, на этом конфликт не закончился. Бросив лопату, мужчина достал из кармана отвертку, размахивая которой стал угрожать односельчанину убийством. Через некоторое время мужчины успокоились и разошлись по домам.
Затаив обиду на соседа, сельчанин в тот же день решил сообщить о случившемся участковому уполномоченному полиции и попросил привлечь своего обидчика к ответственности.
Подозреваемый не стал отрицать факт произошедшего и признался в содеянном. Свой поступок он объяснил длительным неприязненным отношением к потерпевшему. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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