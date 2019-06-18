Актер Роберт Дауни – младший, исполнивший роль Железного человека в целом ряде фильмов киновселенной Marvel, предложил ввести в нее новую женщину-супергероя.
Как сообщает ComicBook, речь идет об аналоге Железного человека, только другого пола. В комиксах она известна как Железное сердце.
Представители Marvel пока никак не отреагировали на предложение голливудской звезды, уточняет gazeta.ru.
Комментарии
Так бы и признался, что хочет в ходе съемок поучаствовать в постельных сценах с какой нить красоткой.