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Какого цвета шарики: новая оптическая иллюзия захватила соцсети

, ИА "Амител"
На самом деле все шарики одного цвета

В соцсетях набирает популярность оптическая иллюзия с якобы цветными шариками. На самом деле шарики одного цвета – коричневого, но из-за цветных полос создается оптическая иллюзия. 

Ее автор – Дэвид Новик, профессор Техасского университета в Эль-Пасо. В своем Twitter он регулярно делится оптическими иллюзиями, при этом объясняет как они работают, – пишет hi-tech.mail.ru

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

18.06.2019 11:51
- гость -

Красные

0  0
18.06.2019 12:14
krash

Крутяк

0  0
18.06.2019 12:17
- гость -

Все шарики одинакового цвета! разные цвета - это обман зрения.

0  0
18.06.2019 12:29
- гость -

Восприятие цвета - вполне себе субъективное понятие. Поэтому шарики для человеческого анализатора цвета - разные. В математической модели, они могут быть одинакового цвета.

0  0
18.06.2019 12:41
Гога

Ну да, а Земля плоская.

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