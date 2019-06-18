В соцсетях набирает популярность оптическая иллюзия с якобы цветными шариками. На самом деле шарики одного цвета – коричневого, но из-за цветных полос создается оптическая иллюзия.
Ее автор – Дэвид Новик, профессор Техасского университета в Эль-Пасо. В своем Twitter он регулярно делится оптическими иллюзиями, при этом объясняет как они работают, – пишет hi-tech.mail.ru.
Комментарии
Красные
Крутяк
Все шарики одинакового цвета! разные цвета - это обман зрения.
Восприятие цвета - вполне себе субъективное понятие. Поэтому шарики для человеческого анализатора цвета - разные. В математической модели, они могут быть одинакового цвета.
Ну да, а Земля плоская.