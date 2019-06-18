Экс-руководитель Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой, сообщает "Интерфакс".
Ранее его обвинили во взяточничестве. По версии следствия, с 2015 по 2016 год мужчина за денежное вознаграждение покровительствовал заключению контрактов с компанией "Строй Тикс".
Уголовное дело возбудили в декабре 2018 года, заключив подозреваемого под домашний арест. Незадолго до суицида Миронова освободили под залог 5 млн рублей.
Это произошло 14 июня. А спустя три дня обнаружили безжизненное тело бывшего главы СвЖД со смертельным огнестрельным ранением.
Комментарии
Суицид ли? ....ой сомнения....думаю просто убрали подельники.
Но не жалко, взяточники - гнилые люди.
тоже думаю, что не сам он...