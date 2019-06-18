Председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Дугин во вторник, 18 июня. Информацию уже подтвердили в самом комитете и в пресс-службе краевой столицы.
Исполнять обязанности главы комитета с 18 июня будет заместитель председателя комитета Светлана Гусева.
Отметим, что увольнение произошло на фоне информации о задержании Алексея Каретникова, которое произошло еще в мае. Однако сейчас экс-чиновник находится в больнице на лечении. По информации, инцидент мог произойти при попытке получить деньги от предпринимателя, занимающегося продажей инвентаря для награды спортсменов. Якобы фирма заметно уходила на понижение стоимости контракта при проведении закупок, что не устраивало Алексея Каретникова. Он несколько раз встречался с директором фирмы. Что стало причиной задержания – неизвестно. По некоторым данным, случившееся событие могло стать провокацией и речи о заведении уголовного дела не идет. В правоохранительных органах не комментируют случившееся. Коллеги Алексея Каретникова характеризуют его как профессионального управленца.
Ранее барнаульский градоначальник заявил, что будет жестко реагировать на любые сообщения о взятках чиновников. Сергей Дугин грозился увольнять в таких случаях. Результат не заставил себя ждать. Уже на следующий день из мэрии был уволен заместитель главы города Сергей Алексеенко. Спустя несколько дней в региональном управлении Следственного комитета 10 июня сообщили, что бывшего заместителя главы администрации подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в течение 2017-2019 годов в Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более одного миллиона рублей за его незаконные действия в пользу этого юридического лица, а именно за дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.
Комментарии
С каких это пор Каретников стал заместителем Дугина?
По некоторым данным, случившееся событие могло стать провокацией - Амик, вы серьезно? Вам самим то не противно?...
18.06.2019 12:46
333
С каких это пор Каретников стал заместителем Дугина?
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просто "кричащий" заголовок, дескать смотрите в июне 2 зама уволены)
Точно!! Это козни Запада!! Один губернатор уже раскусил их коварные замыслы!!
«Америка загоняет сюда огромные деньги». Пензенский губернатор предупредил о фейках про массовую драку в Чемодановке
«У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?», — говорит губернатор на видео.
побежали крысы с корабля
А Сергей Алексеенко это кто?
Ещё один чиновник погорел +100
Когда же их всех посадят?
Мучает всё время один вопрос. Вот как только берут за одно место чиновника, так он сразу в больницу ложится. Там что, безопасно?
пора уже величину "особо крупного размера" менять, миллион - уже не солидно, это так... добавка в отпуску, уже пора на миллиарды переходить
почему Алексеенко стал Сергеем?
18.06.2019 13:12
Жанна
почему Алексеенко стал Сергеем?
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возможно поменял имя, например как Грач)
18.06.2019 13:14
- гость -
18.06.2019 13:12
Жанна
почему Алексеенко стал Сергеем?
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возможно поменял имя, например как Грач)
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или как Горринг)