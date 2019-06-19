Торжественная церемония открытия первого в регионе комбината по производству плит MDF состоится 25 июня 2019 года. Особенность нового производства – использование биотехнологий. Павловский деревообрабатывающий комбинат получает энергию и производит продукцию из древесной биомассы.
Мощность энергоцентра – 72 МВт. Большие тепловые мощности нужны для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений. Биомасса в виде технологической щепы (40%) и низкосортной древесины (60%) используется для производства древесноволокнистых плит. Плиты экологически безопасны, могут применяться в производстве детской мебели. Мощность комбината – 250 тыс. куб. м плит в год. MDF используются в мебельном производстве, строительстве, изготовлении напольных покрытий.
Павловский ДОК станет одним из крупнейших и самых современных заводов по производству плит MDF в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельным узлам и механизмам, внедренным на комбинате, нет аналогов в мире.
На торжественном открытии гости смогут увидеть процесс превращения биомассы в древесноволокнистую щепу. Головное оборудование в технологическом цикле – это пресс. Именно под его производительность рассчитаны остальные участки, в том числе подача щепы, система размола, участок осмоления, сушки и сепарации волокна. Обеспечивает непрерывную и согласующуюся работу всех участков система управления и контроля процессом производства.
Щепа поступает на комбинат с двух лесопильных комбинатов компании, расположенных в Рубцовске и Камне-на-Оби. Низкосортная древесина доставляется с лесозаготовительных предприятий компании. Переработка невостребованного ранее сырья сделает производство полностью безотходным.
На комбинате установлено оборудование ведущих в своих сегментах производителей (Siempelkamp, Holtec, Andritz). На нем производятся плиты форматов и толщин расширенного диапазона. Пресс позволяет выпускать плиты шириной от 2 100 до 2 800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм.
Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году.
"Павловский ДОК – первый серьезный промышленный объект и грандиозная стройка с советских времен в Павловском районе, – прокомментировал событие глава Павловского района Алтайского края Антон Воронов. – Мы получаем налоговые отчисления, в селе строится поселок для сотрудников комбината, создано двести рабочих мест. Для нас это новый этап в развитии, очередной шаг к стабильности, сокращению безработицы и промышленному лидерству среди сельских территорий Алтайского края".
Предварительная стоимость поселка для работников – 100 миллионов рублей. Здесь будет проживать 70 семей.
Инвестиции в проект Павловского ДОКа составили 6 млрд рублей. Продукция реализуется под новым брендом – "АлтайДекор". С запуском комбината налоговые отчисления компании, по предварительным оценкам, составят порядка 1,5 млрд рублей.
"Запуск Павловского ДОК – логичный итог двенадцати лет работы компании, – рассказал генеральный директор ЛХК "Алтайлес" Иван Ключников. – Реализация проекта – вызов для всей нашей команды, с которым она успешно справилась. С момента начала строительства прошло два года. Для монтажа и запуска потребовался один год и шесть недель. Этот период оказался больше, чем мы планировали, но меньше, чем требовалось для реализации подобных российских проектов".
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