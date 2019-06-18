Сервис объявлений "Авито" назвал города России, где наблюдается самый высокий спрос на свадебные платья в 2019 году, сообщает РИА "Новости".
В топ-3 вошел и Барнаул. Больше чем в столице Алтайского края доля невест (на душу населения) только в Волгограде и Краснодаре. Дополнили пятерку "городов невест" Ульянов и Саратов.
Меньше всего под венец стремятся жительницы Перми, Красноярска, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга.
Примечательно, что в Барнауле также самые дешевые свадебные наряды. Платье в среднем обойдется в 7,2 тысячи рублей.
В Иркутске, где зафиксированы самые дорогие наряды, за платье к свадьбе придется заплатить в среднем почти вдвое больше – 13,5 тысячи рублей.
Комментарии
А почему не добавляется к цене на свадебное платье, средний заработок в этом крае? И причем тут Авито, речь идет о б/у платьях? Тогда вывод должен быть таким - в самом нищем крае - невесты одеваются в б/у наряды, так как не могут позволить себе новое платье. И самые дешевые они потому, что были изначально самые стремные, в которых даже на выпускной не каждый оденется - не то чтобы на свадьбу.