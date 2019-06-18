Мужчина в Благовещенском районе Алтайского края разобрал чужой автомобиль на запчасти, сообщили в региональном главке МВД.
В полиции отмечают, что к правоохранителям обратился владелец дома в селе Леньки, который заявил, что неизвестные разобрали его автомобиль "Нива" 1984 года выпуска и похитили с него двигатель, радиатор, колеса, мосты, бамперы, капот, двери багажника, сиденья, фары и другие комплектующие.
"Мужчина также рассказал, что на усадьбе он не проживает уже несколько лет. Гараж всегда проверял снаружи и внутрь не заходил около трех лет. Прибывшие на место сотрудники полиции следов взлома ворот и входных дверей не обнаружили. По предварительным данным, в гараж злоумышленники проникли через чердак. А похищенное имущество вынесли через ворота, которые открываются изнутри. После чего ворота снова закрыли", – добавляют в ведомстве.
Полицейские установили подозреваемого, которым оказался местный житель 1994 года рождения. Свою вину мужчина отрицать не стал и признался в краже. Он пояснил, что автомобиль разобрал на запчасти. Часть краденого он продал, а часть установил на свой автомобиль ВАЗ-2106.
По данному факту возбуждено уголовно дело. Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцу.
Комментарии
Двигатель о незаметно не похитишь. явно не одна ходка, и не мало времени...но блин срок получать за разбор гнилого корыта, чотб поставить это гнилье на другие гнилое тазокорыто - как мелочно. ппц.