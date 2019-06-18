Видеосервис эксклюзивных онлайн-премьер START опубликовало на видеохостинге YouTube тизерный трейлер фильма "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Главную роль кинокартины исполняет Александр Петров. Также в ней снялась Кристина Асмус.
Сюжет повествует о судьбе 27-летнего Илья Горюнова, жизнь которого разрушил офицер ФСКН, подбросив ему наркотики.
После выхода из тюрьмы герой фильма свершает месть и получает доступ к смартфону своего врага, а с ним и к его жизни.
Премьера фильма запланирована на осень 2019 года.
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