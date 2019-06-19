В Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн месяц не было белого хлеба, а от черного кислого у пациентов болели желудки. Об этом редакции "Амител" сообщил ветеран боевых действий в Афганистане, который находится на лечении в данном учреждении.

"Я прохожу лечение в госпитале ежегодно. Такого никогда не было, чтобы отсутствовал хлеб. Вместо белого хлеба в столовой предложили черный, но он оказался кислым и у многих от этого болят желудки. Повара нам сообщили, что в госпитале нет поставщика", – рассказал ветеран.

Официальный комментарий

Начальник госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова данную информацию подтвердила ИА "Амител" . По ее словам, белого хлеба не было две недели. Она объяснила, что не разыгран аукцион и поэтому поставщика нет. Но кислый хлеб, по ее словам, в столовой стараются не принимать.

"Поставки сорвались. Чтобы разыграть заново аукцион, надо еще три месяца – это наше законодательство. Если раньше мы могли оперативно что-то купить, то на сегодняшний день сделать этого не можем. На начало года у нас была аналогичная ситуация с мясом. Хорошо, что в 2018 году мы складировали продукцию, пациентов поступило меньше, и у нас появился запас. А поставки пошли только в марте", – объяснила Ольга Зубова.

Руководитель госпиталя указала на пробелы в законодательстве: "По закону я могу купить только 5% продукции по прямому договору. Но я оставляю эту возможность на случай, когда не разыгрываются медикаменты. Я заложница этой ситуации. Я люблю своих больных и стараюсь для них".

В Министерстве здравоохранения Алтайского края объяснили, что в ходе исполнения договора всегда есть риски неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон. Причинами тому может послужить как "человеческий фактор", так и форс-мажорные обстоятельства. При возникновении перебоев в поставках и поставках некачественной продукции заказчики ведут претензионную работу с поставщиками.



"Законом определено, что годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить по данному основанию, не должен превышать два миллиона рублей или пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика", – подтвердили слова Ольги Зубовой в Минздраве.

P.S.: Через 20 минут после разговора корреспонденту перезвонила Ольга Зубова и сообщила, что проблема решена. "Не было белого хлеба две недели, периодически был кислый и мы его возвращали. Сегодня подписали соглашение на поставку белого хлеба", – заявила глава госпиталя для ветеранов войн. На ужин 18 июня белый хлеб в столовой госпиталя появился – подтвердили ИА "Амител" пациенты учреждения.