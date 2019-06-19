Облака Асператус / Фото из сети Интернет
19 июня отмечается День наблюдения за облаками. Праздник невероятно воздушный и завораживающий. По облакам можно многое сказать о погоде и нашем мире в целом. Наверное неспроста именно в начале ХXI века ученые стали часто фиксировать в небе облака необычайно странной формы. В 2009 году они официально получили название Asperitas, что с латинского означает "шероховатость", "неровность", а также "суровость".
Несмотря на устрашающий вид, такие облака не несут шторма и дождя. Чаще всего такие формы появляются при переходе воздушных масс через горы и холмы.
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